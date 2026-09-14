Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан дал старт турниру лучников в Казани

Фото: Генпрокуратура РФ

Сегодня на «Ак Барс» арене стартовал V Всероссийским соревнованиям по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации».



Перед началом соревнований к зрителям обратился Генеральный прокурор России Александр Гуцан:



«Дорогие друзья, в этом году мы проводим юбилейный турнир. Всех любителей стрельбы из лука вновь встречает гостеприимная Казань. Побороться за Кубок в Татарстан приехали почти 600 спортсменов из 48 регионов нашей страны. Впервые за первенство на «Ак Барс Арене» будут состязаться команды Карелии, Ингушетии и Амурской области. За это время, как вы знаете, турнир перестал быть просто состязанием за награды. Он стал надежной путевкой в большой спорт, настоящей кузницей кадров для национальной сборной России.

Это живая история дружбы и успеха, которую мы пишем все вместе: организаторы, судьи, тренеры, родители, болельщики и, конечно же, вы – наши юные спортивные таланты. Впереди – насыщенная соревновательная неделя. Не сомневаюсь, что каждый выложится на полную. Никто, кроме вас самих, не знает цену идеального выстрела. Просто верьте в себя и идите вперед», – сказал Гуцан.

Турнир пройдет в Казани с 14 по 18 сентября.