Генконсул Кыргызстана: Готовы поставлять в Татарстан цемент с нового завода

Амбициозный ВВП, возможность экспорта в Татарстан цемента и другие инициативы обсуждались сегодня на брифинге в Генеральном консульстве Кыргызстана в Казани. Мероприятие было приурочено к запуску программы по открытию 100 предприятий на территории республики и двум значимым датам — 33-летию независимости Кыргызской Республики, а также 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области.

Участие в брифинге принял Генеральный консул Кыргызстана в Казани Эрик Бейшембиев. Он рассказал о программах развития республики и подчеркнул важность сотрудничества Кыргызстана и Татарстана, особенно в вопросах нефтяной промышленности.

«День независимости Республики Кыргызстана для нас — это великая, священная и очень важная дата! Наши предки боролись за неё до последней капли крови, жертвуя собой ради Родины, народа и благополучия будущих поколений. Хотя сегодня мы являемся молодым государством, исторические страницы показывают, что кыргызский народ признан цивилизованным ещё много веков назад. Наше поколение жило по народным кодексам, таким как обычаи и традиции, показывая, что они были мудрым и великим народом. Мы свято храним заветы предков и считаем нашей главной задачей развитие и процветание нашей страны, чтобы передать её будущим поколениям. Поэтому для будущего нашей страны и последующих поколений мы должны обеспечить быстрое экономическое развитие Кыргызстана», — пояснил генеральный консул.

По его данным, товарооборот Татарстана и Кыргызстана по итогам прошлого года достиг 150 миллионов долларов и продолжает расти. При этом 110 миллионов долларов пришлось на импорт из Татарстана, порядка 11 миллионов долларов — это средства Кыргызской Республики.

«Кыргызстан готов поставлять на экспорт в Татарстан цемент со своего нового завода, который должен скоро открыться. Когда был строительный бум, поставляли наш цемент в Казахстан. Потом из-за того, что и у нас, и в целом в регионе началось бурное развитие — это еще и Узбекистан, и Таджикистан. Цемента стало уже не хватать, поэтому назрела необходимость в строительстве новых производственных мощностей. Я думаю, мы, наверное, сможем провести переговоры и наладить эту работу и с Татарстаном тоже», — добавил спикер.

Генконсул пояснил, что сегодня мир переживает сложный этап своего исторического развития, а значит, все усилия сейчас нужно сосредоточить на развитии экономики. Именно она — гарант независимости любого государства.

«В конце прошлого года я подписал указ „О праздновании 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области“ и дал соответствующие поручения органам исполнительной власти. В рамках этих поручений мы сегодня открываем ряд объектов в реальном секторе и социальной сфере, посвящённых 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, с которой начался современный Кыргызстан. Кроме того, для обеспечения устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе мы ставим перед собой амбициозную цель — к 2030 году достичь объёма ВВП в 30 миллиардов долларов США», — добавил спикер.