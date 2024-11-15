Сян Бо: Российско-китайские связи будут развиваться несмотря на обстановку в мире

Дипломатические отношения между Китаем и Россией, установленные 75 лет назад, можно считать образцом нового типа международных связей, в том числе между соседствующими крупными государствами. Это событие придало мощный импульс развитию двух стран, внесло важный вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире. Такое мнение на форуме «РОСТКИ» выразил генеральный консул Китайской Народной республики в Казани Сян Бо.

«В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин и в 2024 году президент России Владимир Владимирович Путин совершили свои первые зарубежные визиты в Россию и Китай после вступления в должность на новые сроки. Это в полной мере показало высокий уровень и особый характер отношений наших стран. Недавно главы государства вновь встретились на саммите БРИКС в Казани что еще больше помогло дальнейшему продвижению китайско-российских отношений на более высокий уровень», - подчеркнул Сян Бо.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что уровень доверия между Россией и Китаем находится на самой высокой точке в новейшей истории отношений между двумя странами. Более того, он не направлен против третьих стран.

«Мы убеждены, как бы не менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут продолжать всесторонне развиваться. И межрегиональное сотрудничество является важной составляющей отношений наших стран. Динамичное, непрерывное развитие двусторонних связей между Китаем и Россией создало благоприятные условия для усиления сотрудничества между регионами наших стран», - добавил генконсул КНР в Казани, подчеркнув, что республика Татарстан удерживает лидирующие позиции в сотрудничестве с Китаем среди регионов ПФО.