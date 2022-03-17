Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе из столицы Башкортостана.

«У нас все спокойно, все стабильно. Мы знаем, что делаем. У нас 20-го числа матч [с "Краснодаром"], будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная», – цитирует генерального директора уфимского клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в «Уфе» планируют понизить зарплаты футболистам, а также расформировать клуб в случае вылета из Премьер-Лиги.