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Спорт
17 марта 2022  12:15
Дамир Садриев

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе из столицы Башкортостана.

«У нас все спокойно, все стабильно. Мы знаем, что делаем. У нас 20-го числа матч [с "Краснодаром"], будем играть на победу. Финансовая ситуация у нас нормальная», – цитирует генерального директора уфимского клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в «Уфе» планируют понизить зарплаты футболистам, а также расформировать клуб в случае вылета из Премьер-Лиги.

#ФК Уфа #футбол #РПЛ
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