Генеральный директор «Салавата Юлаева» рассказал подробности расставания с Ливо

Фото: hcsalavat.ru

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл подробности переговоров и расставания с канадским форвардом Джошем Ливо. Напомним, официальной причиной расставания стало опоздание в расположение клуба на сборы.

«Клуб ни разу не комментировал эту ситуацию. Дали информацию, что по обоюдному расторгли. Давайте всех послушаем: экспертов, людей. Благодарны тем, кто сказал, что дело не только в несвоевременном приезде, а, наверное, дело еще в чем-то. Пусть те комментарии останутся на совести людей. Мы для себя отметки поставили. Благодарны КХЛ, что они не сразу приняли такое решение и выслушали сторону игрока. Лига сказала, что мы действовали по регламенту.

Не можем сказать, что сторона игрока каждый день была на связи. Он мог не отпрашиваться у нас, он мог приехать десятого числа. Когда мы контракт заключили, подали документы, чтобы сделать визу. У Джоша паспорт заканчивается в 2026 году, попросили сделать его. Они сказали, что сделают позже.

«У нас есть договоренность, что вам сделают все за пять дней», — сказали мы. «Не надо, мы сами сделаем», — ответили нам.

11 июля мы позвонили и спросили, где паспорт. Сказали, что нет еще. 24 июля нам прислали скан, срок подготовки 45 дней, мы сделали за пять. 1 августа он мог заезжать в страну, предложили консульство в Монреале и Торонто. Они сказали, что у них есть свои люди. Они получили визу 11-го числа, вины клуба в этом нет. Если бы мы им не позвонили, был бы другой выход. Был бы паспорт действующий, виза была бы в марте», — рассказал Ринат Баширов на пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

Напомним, после расторжения контракта Ливо перебрался в челябинский «Трактор». Сообщается, что вместо 110 миллионов, которые ему были положены в «Салавате», теперь канадец будет зарабатывать 70 миллионов рублей за сезон.