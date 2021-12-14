Гендиректор «Рубина» назвал ожидаемыми итоги первой части сезона

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов подвел итоги первой половины сезона 2021–2022 годов в премьер-лиге, не выказав какого-либо беспокойства.

«Итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У „Рубина“ были проблемы по ходу чемпионата — сейчас мы планируем трансферы, ищем, кем можно усилиться в зимнее трансферное окно», — заявил гендиректор клуба «Чемпионату».

«Рубин» ушел на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 18 матчах.