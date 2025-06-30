Генеральный директор «Крыльев» высказался о возможном уходе Сергеева

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался о возможном уходе нападающего Ивана Сергеева из команды.

«У него был невероятный сезон. Иван столько вложил сил в успех «Крыльев» в весенней части сезона, показывал высокий уровень самоотдачи в самые турбулентные моменты, что хочется пожелать ему только удачи, здоровья и чтобы развилка, которая у него сейчас есть, была во благо его карьеры и будущего. Уверен, что болельщики поддержат любой его выбор», – передает слова Тер-Абрамяна «Матч ТВ».

Напомним, ранее главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин говорил, что команда интересуется Сергеевым.

Сергеев с осени 2024 года выступает за «Крылья Советов», куда он перешел из «Зенита». В минувшем сезоне Иван отыграл 26 матчей в РПЛ за самарскую команду, где забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Также Сергеев выступал за «Крылья» с 2020 по 2021 год. С клубом он взял Первую лигу.