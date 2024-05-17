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Генеральный директор иранского новостного агентства ИРНА побывал в «Татар-информе»
Сегодня сотрудники ИРНА — информационного агентства Исламской Республики Иран во главе с генеральным директором Али Надери посетили редакцию информационного агентства «Татар-информ», журнала «Идель», а также познакомились работой акционерного общества «Татмедиа».
Представители Ирана прибыли в Казань для участия в ХV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Али Надери признался, что впервые в Казани и в Татарстане, поэтому ранее у него почти не было сведений про нашу республику. «Мне очень понравился ваш город — он очень красивый. Это первое, что мне бросилось в глаза. И еще здесь люди очень доброжелательные. Мне понравилось, что здесь с уважением относятся к разным религиям», — рассказал он.
Руководитель информагентства отметил, что впечатлен размахом мероприятий экономического форума. Такие события, уверен он, будут укреплять экономические и культурные связи между мусульманскими странами и Россией.
Гости пообщались с главным редактором «Татар-информа» Ринатом Билаловым, ознакомились с работой редакции и рассказали о своей деятельности. В Иранском новостном агентстве работают около 1000 сотрудников, сайт работает на 11 языках, в том числе и на русском.
В ответ на вопрос главного редактора татарской редакции «Татар-информа» Рамиса Латыпова о возможности открытия корпункта в Казани, он ответил, что в редакции задумываются о таком проекте.
«Чем больше вы напишете про Иран, чем больше мы напишем про вас, тем теснее будут наши связи», — сказал господин Али Надери.
Он признался, что ему очень понравились татарские песни, особенно «Зэнгэр кулмэк» в исполнении заслуженного артиста Республики Татарстан Марселя Вагизова.
Общаясь о международной обстановке, гости отметили, что сейчас и Иран, и Россия испытывают одинаковые вызовы и журналистам приходится работать в схожих условиях — в условиях санкций и давления со стороны Запада. «Наши страны — Россия и Иран должны быть вместе», — подчеркнул Али Надери.
Затем гости посетили Казанский Кремль. Во время экскурсии они совершали намаз в мечети Кул-Шариф, а также выразили желание посмотреть Благовещенский собор. «Жители Ирана очень интересуются с разными религиями. Церковь очень красивая», — отметил главный редактор отдела Европы и Америки Инанлу Атар Давуд.
Он сфотографировался на фоне Казанской иконы Божьей матери.
«Здесь живут очень приятные люди», — отмечали гости.
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