Генеральный директор ЦСКА Бабаев: Большинство клубов РПЛ за мораторий на вылет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22. Казанский «Рубин» за тур до финиша сезона является реальным кандидатом на вылет по действующему регламенту.

«Позиция по мораторию у клубов не изменилась. Большинство — за мораторий. Они считают, что были допущены нарушения спортивного принципа. Там есть несколько вариантов, не могу их говорить.

То, за что проголосовала лига, говорило о том, что нужно предусмотреть такой вариант, чтобы клубы, которые больше всего пострадали от нарушения спортивного принципа, имели возможность либо сыграть стыки, либо не вылетать вообще. Это на усмотрении сформированной комиссии. А там уже масса вариантов. Один из них — расширение до 18 клубов, другой — 15-я и 16-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Мы были одним из клубов, который проголосовал против моратория», – цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, в турнире скорее всего будут играть 18 команд. «Думаю, что, наверное, будет 18. По крайней мере, я не слышал, что из пяти прорабатываемых вариантов, был вариант с 20 командами».