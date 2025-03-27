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На главную ТИ-Спорт 27 марта 2025 13:18

Генеральный директор «Акрона» Власов покинет клуб летом

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Генеральный директор «Акрона» Власов покинет клуб летом
Фото: fcakron.ru

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов покинет тольяттинскую команду летом. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

По словам Власова, он хочет быть ближе к семье, из-за чего и покидает команду.

«Это был счастливый этап, но сейчас я хочу быть ближе к семье – именно это и стало причиной моего решения, опять же спасибо Павлу Анатольевичу, что понял меня. Также благодарю болельщиков, которые всегда были с командой и давали импульс для достижений. «Акрон» есть и всегда будет в моём сердце, я буду продолжать внимательно следить за его прогрессом», – передает слова Алексея Власова пресс-служба «Акрона».

Напомним, Власов занимает свою должность в клубе с августа 2021 года. За это время «Акрона» вышел в финал Пути регионов Кубка России в сезоне 2022/23, завоевал бронзу Первой лиги в прошлом году, а в этом впервые в своей истории вышел в РПЛ.

В данный момент «Акрон» идет на девятом месте в таблице РПЛ с 25 очками. В следующем матче команда Заура Тедеева встретится с «Ростовом» у себя дома. Игра состоится 31 марта в 18:30 по мск.

#футбол #премьер-лига #спорт
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