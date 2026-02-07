news_header_top
Политика 7 февраля 2026 15:40

Генеральные консулы четырех стран сыграли в настольный теннис с молодыми активистами РТ

В казанском молодежном центре «Вертолет» состоялся дружеский теннисный турнир, участниками которого стали сотрудники генеральных консульств, расположенных в столице Татарстана, и активисты Академии молодежной дипломатии.

«Такие мероприятия – прекрасная возможность выйти за рамки официального протокола. На корте общение становится более открытым и прямым, что, безусловно, положительно сказывается на взаимопонимании и профессиональной работе. Спорт действительно объединяет», – отметил представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

В турнире приняли участие представители шести иностранных консульств. За ракетки взялись четыре действующих генеральных консула – Кыргызстана, Казахстана, Ирана и Туркменистана, а также дипломаты из представительств Турции и Китая. Их партнерами по игре стали активисты Академии молодежной дипломатии.

«Сегодняшнее неформальное мероприятие, где участвуют действующие дипломаты и активная молодежь, – это отличная возможность для налаживания неформальных контактов. Ребята не только помогают в организации, но и общаются, знакомятся с профессией, показывая, какой Татарстан дружелюбный, спортивный и активный», – добавила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

В преддверии профессионального праздника участники подчеркивали ценность неформального общения. «Теннис – это вид спорта, знакомый многим с детства, он создает особую атмосферу. Подобные встречи строят мосты между странами и поколениями, вносят вклад в развитие дружественных связей», – заметил Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

