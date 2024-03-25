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Общество 25 марта 2024 12:30

Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет 5 мая

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Генеральная репетиция Парада Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоится 5 мая. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Аккредитация [представителей СМИ] проводится на следующие мероприятия: 5 мая, Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства рассказал, что в параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 9 тыс. человек, включая участников СВО, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.

#парад победы
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