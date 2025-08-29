Генеральная прокуратура напомнила россиянам, как противостоять телефонным мошенникам

Генеральная прокуратура и Банк России выпустили простые памятки-плакаты. В них понятно объясняется, как распознать обман и защитить свои деньги от мошенников.

Главная цель — предупредить людей о самых популярных схемах обмана и научить их защищаться.

Что советует Генпрокуратура, если вам позвонил мошенник:

не разговаривайте, положите трубку, ваше слово может быть использовано против вас;

перезвоните сами: если звонящий представился сотрудником банка или госоргана, не верьте ему на слово;

не поддавайтесь на давление;

посоветуйтесь с близкими. Если ситуация кажется подозрительной, положите трубку и посоветуйтесь с семьей или друзьями. Часто со стороны обман виден лучше.

Помните: все важные вопросы о деньгах или документах нужно решать только через официальные и проверенные каналы связи.