Генеральная прокуратура напомнила россиянам, как противостоять телефонным мошенникам
Генеральная прокуратура и Банк России выпустили простые памятки-плакаты. В них понятно объясняется, как распознать обман и защитить свои деньги от мошенников.
Главная цель — предупредить людей о самых популярных схемах обмана и научить их защищаться.
Что советует Генпрокуратура, если вам позвонил мошенник:
- не разговаривайте, положите трубку, ваше слово может быть использовано против вас;
- перезвоните сами: если звонящий представился сотрудником банка или госоргана, не верьте ему на слово;
- не поддавайтесь на давление;
- посоветуйтесь с близкими. Если ситуация кажется подозрительной, положите трубку и посоветуйтесь с семьей или друзьями. Часто со стороны обман виден лучше.
Помните: все важные вопросы о деньгах или документах нужно решать только через официальные и проверенные каналы связи.