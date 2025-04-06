Генерал ВВС США предупредил о рисках ослабления обороны без сотрудничества с Канадой

Если торговые разногласия и политические угрозы со стороны Президента США Дональда Трампа приведут к разрыву военного сотрудничества с Канадой, это может серьезно ослабить обороноспособность США. Такое мнение высказал генерал ВВС США Грегори Гийо в ходе слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, сообщает РИА Новости.

По словам Гийо, в случае прекращения сотрудничества США лишатся доступа к важнейшим канадским радиолокационным станциям, что нанесет удар по системе контроля северного направления – ключевого маршрута потенциальных угроз для Северной Америки.

Гийо также заявил, что без канадских РЛС северное направление окажется сильно ослабленным. Это приведет к снижению уровня ситуационной осведомленности и оперативной реакции, особенно учитывая, что именно с севера противникам США проще всего добраться до территории континента.

Он добавил, что в таком случае США придется компенсировать потери путем дорогостоящего наращивания своих собственных сил – за счет развертывания новых радаров, воздушных и морских средств наблюдения.

Несмотря на обеспокоенность, генерал подчеркнул, что взаимодействие военных двух стран остается крепким: «У нас работают бок о бок несколько сотен канадцев, включая персонал на ключевых объектах. Все по-прежнему сфокусированы на защите общего континента».

Напомним, ранее Дональд Трамп не раз выступал с критикой в адрес Оттавы, угрожая торговыми пошлинами, а также предлагал Канаде войти в состав США в качестве 51-го штата.