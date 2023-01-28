Генерал в запасе Петр Павел победил на выборах Президента Чехии
Генерал армии в запасе Петр Павел победил во втором туре выборов Президента Чехии, получив 58,23% голосов избирателей по итогам подсчета 99,67% протоколов.
Второй претендент на пост главы государства, предприниматель и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, бывший Премьер-министром страны 2017–2021 годах, набрал 41,76% голосов. Явка избирателей составила 70,31%.
Хотя подсчет голосов еще не окончен, Петра Павла уже поздравил с победой действующий Премьер-министр Чехии Петр Фиала. «Хорошо, что в Пражском Граде будет Президент, который хочет объединить разные мнения и позиции», — приводит слова главы Правительства Radiožurnál.
Павел вел предвыборную кампанию под лозунгом «Вернем порядок и мир в Чешскую Республику», обещая решение внутренних проблем и укрепление позиций Праги на международной арене. При этом реальная власть в государстве сосредоточена в руках Премьер-министра.
В отличие от своих предшественников на посту Президента Чехии Вацлава Клауса и Милоша Земана Павел не намерен развивать отношения с Россией или Китаем. Он хочет укреплять связи страны с НАТО и Европейским Союзом.