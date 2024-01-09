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Генерал Скшипчак: «Страны НАТО и ЕС ничего не могут сделать. Настал худший сценарий»
Страны НАТО и Евросоюза так и не смогли противостоять России за все время продолжения конфликта на Украине. Теперь эти страны уже не могут ничего сделать, заявил генерал Вальдемар Скшипчак.
Он добавил, что именно Президент РФ Владимир Путин в данный момент ведет гибридное наступление, у российского лидера нет особых проблем, пишет РИА «Новости».
При этом на фронте, по его словам, наблюдается худший сценарий для НАТО и ЕС, а именно ослабление поддержки Украины по мере продвижения ВС РФ.
Напомним, ВСУ начали свое контрнаступление еще 4 июня. Однако украинская армия не добилась никаких успехов ни на одном направлении. Как говорил Президент РФ Владимир Путин, «контрнаступ обернулся провалом».
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