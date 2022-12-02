Генерал Рупшис: Военные США начали менять уровень своего присутствия в Литве на боевой

Дислоцированные в Литве по ротации подразделения американской армии меняют уровень своего присутствия — сейчас они уже готовы к ведению боевых действий, если это потребуется для обороны страны. Об этом в эфире национального радио LRT заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — подчеркнул военачальник.

По словам генерала, такая трансформация вызвана изменениями в «оценке военных угроз, оценке вероятного противника». «Средства сдерживания демонстрировали, что американское присутствие тактически может видоизмениться, что сейчас и сделано», — уточнил он.

«У нас хорошие условия для тренировок: боевые стрельбы, маневрирование, учения с литовскими частями, учения с другими союзниками (по НАТО — прим. Т-и), дислоцированными в Литве. Я вижу хорошие перспективы <…>», — добавил Рупшис.

Сейчас в Литве размещен батальон армии США в составе примерно 500 солдат и офицеров, который сменяется по ротации. Последняя смена контингента произошла в начале ноября. Вместе самих военных, в Литву переброшены 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A6 Paladin, танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты M2 Bradley, бронетранспортеры M1068A3, армейские грузовики и вездеходы, отмечает ТАСС.