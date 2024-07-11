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Генерал Попов просит СК возбудить дело против адвоката Аграновского
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве, попросил следователей провести проверку высказываний по его делу адвоката Дмитрия Аграновского и возбудить уголовное дело. Об этом РИА Новости рассказал защитник генерала Сергей Буйновский.
«Ни я, ни Попов не знаем адвоката Аграновского, он пытается пиариться на делах, к которым никакого отношения не имеет», — сказал адвокат.
Ранее Дмитрий Аграновский заявил прессе, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на его дело, став смягчающим фактором.
По версии следствия, Попов причастен к делу о хищении более 1 700 тонн металлопроката стоимостью свыше 130 миллионов рублей, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
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