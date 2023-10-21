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Происшествия 21 октября 2023 09:28

Генерал-полковник Афзалов был назначен главкомом ВКС

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Главнокомандующим ВКС России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает РИА Новости.

До нового назначения Афзалов занимал должность временно исполняющего обязанности главнокомандующего воздушно-космических сил.

Как сообщает агентство, до Афзалова должность главкома ВКС занимал генерал армии Сергей Суровикин.

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