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Генерал-полковник Афзалов был назначен главкомом ВКС
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Главнокомандующим ВКС России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает РИА Новости.
До нового назначения Афзалов занимал должность временно исполняющего обязанности главнокомандующего воздушно-космических сил.
Как сообщает агентство, до Афзалова должность главкома ВКС занимал генерал армии Сергей Суровикин.
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