Ракетный удар по школе в Иране, унесший жизни детей, мог быть не просто военной операцией, а ритуальным актом. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он обратил внимание на дату трагедии, которая произошла накануне иудейского праздника Пурим. По словам генерала, в этом прослеживается почти мистическая составляющая. Алаудинов напомнил, что культы, связанные с принесением в жертву детей, периодически проявлялись в истории, а после обнародования «файлов Эпштейна» такие предположения уже не кажутся безосновательными.

Командир спецназа считает, что западные элиты на протяжении столетий намеренно разжигают войны по всему миру, чтобы удерживать влияние на человечество. По его мнению, они верят в силу ритуальной магии и используют её как инструмент управления.

Алаудинов также провёл параллель между действиями украинских военных и силами коалиции США и Израиля. Он заявил, что те и другие проявляют одинаковую жестокость по отношению к мирному населению. По его словам, им безразлично, кто перед ними — дети, женщины или старики, и они открыто объявляют о готовности уничтожать всех, кто не подчиняется их воле.

Генерал резюмировал, что войны на Украине, в Ливии, Сирии, Ираке и Иране выгодны одним и тем же силам, которые он охарактеризовал как «секту сатанистов».