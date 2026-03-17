Генерал-майор Нигматзянов отмечен госнаградой за заслуги перед Татарстаном

Уроженец села Азбаба Апастовского района, генерал-майор Зульфат Нигматзянов удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду вручил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Зульфат Нигматзянов принимал участие в ряде боевых действий. Ранее он занимал должность командующего войсками охраны государственной границы в Курской области. В настоящее время является командиром 71-й дивизии и выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Награждение стало признанием его заслуг, профессионализма и преданности службе.

