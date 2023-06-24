Генерал-майор Иван Стогниев: в армии приказ начальника – закон для подчиненных

Генерал-майор Иван Стогниев, член Совета генералов РТ поделился с «Татар-информом» мнением о ситуации, сложившейся с ЧВК «Вагнер».

«Из-за действий руководства ЧВК ситуация в стране сложилась нестандартная. Мы все слушали выступление нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, он дал хорошую оценку происходящему», – рассказал Иван Стогниев.

По его мнению, как участника войны в Афганистане и в южном Йемене, во время проведения боевых действий подобных ситуаций не должно возникать, потому что это подрывает принятые Главнокомандующим решения.

«В армии есть порядок, есть устав, приказ начальника там – закон для подчиненных. Все должны сообща решать поставленную президентом задачу. Мы в Совете генералов РТ все единогласно и категорически осуждаем действия ЧВК», – подчеркнул генерал-майор.

Он отметил, что это наносит очень серьезный вред стране, пребывающей в боевой обстановке. Иван Стогниев убежден, что с этой ситуацией необходимо бороться.

«Я думаю, что этот вопрос будет решен, люди все понимают. Мы все поддерживаем решения Президента о начале спецоперации, которое, наверняка, не так просто далось руководству страны, и, если оно было принято, нам всем нужно его поддержать», – уточнил Стогниев.