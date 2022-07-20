Генерал-лейтенант ФРГ заявил о неисчерпаемости ресурсов российской армии

Российская армия обладает почти неисчерпаемыми ресурсами. В конфликте на Украине она не только продвигается вперед километр за километром, но и становится сильнее, улучшает свою подготовку. Об этом, предостерегая ФРГ и Запад от недооценки ВС России, заявил генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис.

«Обладая превосходством в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром. Это война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться», — приводит его слова ТАСС.

Специалист отметил, что спецоперация на Украине делает российскую армию еще более боеспособной и сильной. «А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — добавил Маис.

Говоря о ФРГ, он подчеркнул, что в ближайшие пять–восемь лет Бундесвер сможет устранить серьезные недостатки в сухопутных войсках, для чего выделены средства на ускорение закупок.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главная задача российских военных — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.