Генерал Фильиуоло: в Италии идет спад количества заражений «омикроном»

В Италии пошло на спад количество заражений омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации, связанной с Covid-19, генерал Франческо Фильиуоло, сообщает Радио Sputnik.

«У нас есть хорошие новости: похоже, мы вышли на плато, и кривая в том, что касается „омикрона“, идет вниз», — цитирует Фильиуоло итальянский телеканал Tgcom24.

По его словам, сейчас необходимо направить усилия для вакцинации детей, а также распределить бустерные дозы прививок. Фильиуоло считает, что именно третья доза даст серьезную гарантию, когда она достигнет массового охвата.

Генерал уточняет, что создать стойкий барьер против омикрон-штамма в стране позволила вакцинация более 87% граждан в возрасте от 12 лет.