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Общество 11 марта 2024 19:15

Генерал Булыга стал новым заместителем министра обороны РФ

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Замминистра обороны, ответственным за материально-техническое обеспечение военных, назначили генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Указ о назначении был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Минобороны.

В министерстве отметили, что раньше Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

#минобороны рф
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