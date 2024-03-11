Генерал Булыга стал новым заместителем министра обороны РФ

Замминистра обороны, ответственным за материально-техническое обеспечение военных, назначили генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Указ о назначении был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Минобороны.

В министерстве отметили, что раньше Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.