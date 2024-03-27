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Генерал армии Виктор Золотов поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Сегодня, 27 марта, в России отмечается День войск национальной гвардии. Глава ведомства генерал армии Виктор Золотов обратился к военнослужащим, сотрудникам, ветеранам ведомства и поздравил их с профессиональным праздником.
«Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии Российской Федерации!», – отметил он.
По словам Золотова, благодаря слаженным действиям подразделений Росгвардии обеспечен должный уровень безопасности при проведении крупнейших международных мероприятий, сохраняется высокая степень надежности охраны государственных объектов и имущества населения, не снижается качество контроля за оборотом оружия.
«Огромное спасибо вам за сохранение преемственности и приумножение ратных ценностей, за душевное тепло и созидательную энергию, которыми вы щедро делитесь с молодым поколением!», – отметил генерал армии.
«К несчастью, очередная годовщина образования войск правопорядка омрачена трагическими событиями, произошедшими 22 марта в Московской области, унесшими жизни многих наших сограждан, в связи с чем в знак скорби принято решение об отмене в этот день праздничных и развлекательных мероприятий. Но каждый акт агрессии лишь вновь подтверждает звериную сущность противника, нацеливая нас на более активное уничтожение врага!», – указал Золотов.
Генерал пожелал всем военнослужащим, сотрудникам и их семьям, ветеранам войск национальной гвардии крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых профессиональных успехов.
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