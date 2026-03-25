Генерал Александр Лапин предложил создать институт военно-народных комиссаров

Генерал-полковник Александр Лапин

В России можно создать институт военно-народных комиссаров, которые бы рассказывали молодежи о подвигах соотечественников и прививали чувство патриотизма. Такой идеей с «Татар-информом» на полях форума «Есть результат!» партии «Единая Россия» поделился Герой РФ, генерал-полковник Александр Лапин.

«За умы подрастающего поколения сегодня нужно бороться. Важно прививать молодежи высокие идеалы и сильный дух. Для этого необходима продуманная воспитательная система, где им бы рассказывали о подвигах наших прадедов и героев специальной военной операции. Для этого можно создать институт военно-народных комиссаров, который работал бы с населением и направлял умы в нужное русло», – убежден собеседник агентства.

На состоявшемся в Нижнем Новгороде форуме «Есть результат!» прошел круглый стол «Герои-наставники: опыт участников СВО для науки, образования и молодежи», участники которого обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи, поддержки семей участников спецоперации и ряд других.