Видео с тремя плененными украинскими солдатами, захваченными в районе Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 2-го Армейского корпуса, опубликовал в своем телеграм-канале генерал-майор Апти Алаудинов.

В комментарии к публикации командующий спецназом «Ахмат» сообщил, что пленные из разных подразделений: 5-й штурмовой бригады, 426-го отдельного стрелкового батальона и 141-го батальона.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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