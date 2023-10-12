Генерал Алаудинов: Отъезд на родину израильских спецов отрицательно скажется на ВСУ

Израильско-палестинский конфликт отрицательно скажется на моральном и профессиональном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как находящиеся на Украине сотрудники израильских спецслужб возвращаются на родину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он пояснил, что в рядах ВСУ израильтяне занимались подготовкой украинских военнослужащих, а также сами входили в отряды спецподразделений.

«Эти процессы неизбежно повлияют и на моральный дух украинских вооруженных формирований и, естественно, на поставку вооружения и оснащения на Украину. Это будет иметь большое значение. США, Европа и весь блок НАТО будут нацелены на то, чтобы убить как можно больше арабов. Буквально в течение месяца мы увидим изменения», – написал Алаудинов.

Ранее генерал опубликовал короткометражный документальный фильм «Палестинцы: право на жизнь», созданный в 1978 году Центральной студией документальных фильмов (ЦСДФ).

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).