Кадрами беседы с жителем Киева Сергеем Лымарем, попавшим в плен к российским бойцам на западной окраине села Клещеевка под Бахмутом (Артемовском), опубликовал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Бывший украинский военнослужащий рассказал, что был призван в армию в конце марта 2023 года. После «учебки», в которой он провел около месяца, Сергея распределили в 5-ю горно-штурмовую бригаду 4-го батальона сил ВСУ.

По словам пленного, первая командировка на передний край для него длилась менее суток. Обороняемые его подразделением позиции были атакованы и захвачены российскими бойцами.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.