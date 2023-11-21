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Генерал Алаудинов опубликовал видео беседы с киевлянином, плененным под Клещеевкой
Кадрами беседы с жителем Киева Сергеем Лымарем, попавшим в плен к российским бойцам на западной окраине села Клещеевка под Бахмутом (Артемовском), опубликовал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
Бывший украинский военнослужащий рассказал, что был призван в армию в конце марта 2023 года. После «учебки», в которой он провел около месяца, Сергея распределили в 5-ю горно-штурмовую бригаду 4-го батальона сил ВСУ.
По словам пленного, первая командировка на передний край для него длилась менее суток. Обороняемые его подразделением позиции были атакованы и захвачены российскими бойцами.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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