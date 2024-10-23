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Генерал Алаудинов: ноябрь станет решающим месяцем в конфликте с Украиной
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов считает, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО.
По его словам, сейчас российская армия продвигается на всех направлениях фронта, а оборона УВС «трещит по швам».
«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный», — поделился Алаудинов.
Как сообщает РИА Новости, украинские военные жалуются на бегство сослуживцев из-за нехватки живой силы.
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