Замначальник главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов считает, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО.



По его словам, сейчас российская армия продвигается на всех направлениях фронта, а оборона УВС «трещит по швам».



«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный», — поделился Алаудинов.



Как сообщает РИА Новости, украинские военные жалуются на бегство сослуживцев из-за нехватки живой силы.