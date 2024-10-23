news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 23 октября 2024 11:29

Генерал Алаудинов: ноябрь станет решающим месяцем в конфликте с Украиной

Скопировать ссылку

Замначальник главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов считает, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО.

По его словам, сейчас российская армия продвигается на всех направлениях фронта, а оборона УВС «трещит по швам».

«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный», — поделился Алаудинов.

Как сообщает РИА Новости, украинские военные жалуются на бегство сослуживцев из-за нехватки живой силы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100