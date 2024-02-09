«Генерал 200»: почему Зеленский сменил главкома ВСУ Залужного и кто такой Сырский?

Александр Сырский и Валерий Залужный, 2022 год

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Нелогичная замена

Владимир Зеленский, наконец-то, убил дохлую интригу длиной в месяц – слухи об отставке Залужного ходили уже давно. Должен же быть кто-то виноват в эпичном провале разрекламированного украинского контрнаступления 2023 года. Справедливости ради, бок о бок, проваливать украинский контрнаступ Залужному всеми силами помогал командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, он из той же команды. То есть, «одним грехом мазаны» и выбор получается у Зеленского максимально нелогичным.

Хотя о какой логике в применении к Зеленскому может идти речь? Здесь мы видим просто истеричную замену коней на переправе, которая только усугубляет и без того плачевное состояние украинских вооруженных сил на театре военных действий.

«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим ВСУ», – так многословно и витиевато пытался оправдать свои действия Владимир Зеленский.

Кто такой Александр Сырский?

Новый 58-летний главком ВСУ русский по национальности. Родился Сырский в селе Новинки Владимирской области РСФСР. Обучался в Высшем военном командном училище в Москве, а с 1993-го начал служить в 6-й дивизии внутренних войск (ныне Национальная гвардия Украины) в Чугуеве — так на Украине и остался.

Репутация у Сырского среди украинских военных отвратительная. За безуспешные атаки армии по позициям ВС РФ, которые заканчивались для украинцев большими потерями, его сами же украинцы прозвали «генерал 200». Перечень военных провалов украинских вооруженных сил под руководством Сырского впечатляет. Лично на его совести:

Котел в Дебальцево-2015 Позор в Соледаре -2022 Позор в Бахмуте-2022 «Контрнаступ» – 2023

И десятки тысяч погибших из-за бездарного руководства Сырским действиями украинских военных. Ценный кадр, не иначе!

Так что Владимир Зеленский, как обычно, приписал Сырскому заслуги Залужного (Киевская оборонная операция и прорыв в Харькове), но стеснительно умолчал про грандиозные военные провалы новоиспеченного главнокомандующего.

Почему все-таки убрали Залужного?

Все просто – после грандиозного провала украинского контрнаступа в 2023 году Зеленский и Залужный стали обвинять друг друга. Сам по себе, Залужный стал чрезвычайно опасен для Зеленского. Несмотря ни на что, лавры неудачника на Украине к главкому ВСУ не прилипли и население его поддерживало, что тоже о многом говорит.



У него не было антирейтинга, а различные опросы сулили ему и его гипотетической партии победу на президентских и парламентских выборах. Так что, если бы конфликт «Залужный vs Зеленский» стал продолжаться дальше, то перспективы у Зеленского складывались бы, мягко говоря, плачевные.

Последней каплей в чаше этого конфликта послужил законопроект о мобилизации, предлагающий усилить набор в ВСУ. Зеленский и Залужный перебрасывали друг на друга ответственность за его принятие. Но, у Зеленского есть право отправить главкома ВСУ в отставку, чем он и воспользовался.

Теперь вопрос – а не предпримет ли Залужный попытку военного переворота, пользуясь поддержкой в армии и среди украинского мирного населения? Запасаемся попкорном и с удовольствием будем смотреть на дальнейшее развитие этого «жабогадюкинга».

Что будет дальше?

Такая игра на понижение, то есть смена главнокомандующего на худшую кандидатуру, повторюсь, выгодна нашей стране, проводящей СВО.

В самой Украине отстранение Залужного вызовет лишь негативную реакцию, как среди военных, так и среди мирного населения.



Это еще больше подорвет легитимность Зеленского, хотя чего там подрывать? Там и так почти около нуля – выборы отменены, в стране, по сути, воцарилась диктатура. Сам Зеленский принимает совершенно нелогичные решения. От ВСУ вряд ли стоит ожидать чего-то революционного на поле боя, тем более, под руководством «Генерала 200».



Страны Запада сокращают помощь Незалежной, а у российской армии наблюдаются успехи на линии боевого соприкосновения. Все идет к логическому завершению существования преступного киевского режима.