Генеалогическое древо семьи из Татарстана отметили на фестивале

Семья Артемьевых из Лаишевского района Татарстана рассказала о своем генеалогическом древе, которое собиралось 10 лет.

Так, по словам Антона Теренина, первые упоминание их фамилии были найдены в документах 1777 года. Оказалось, что фамилия Артемьевы происходит от дальнего главного предка Артемия Евсеевича, который родился почти 300 лет назад.

Род Артемьевых берет свое начало в Тарлышах. Там Артемьевы занимали руководящие должности в селе, следует из документов, сохранившихся в местном храме. Позже их предки перебрались в Орловку, в родовом имении бережно хранят семейные реликвии — икону Николая Чудотворца, что приносит удачу и служит оберегом, сарафан, что достался от прабабушки, пишет ГТРК Татарстан.

Татьяна Артемьева поделилась, что у семьи до сих пор сохранились старинные вещи их родственников. Так, у них хранятся фирменные рецепты рода Артемьевых — кролик с картошкой, пироги, которые по сей день — главное украшение семейного застолья.

Отметим, что благодаря такой поддержке традиций семья Артемьевых победила на фестивале «Эхо веков в истории семьи». Подробнее – в репортаже.