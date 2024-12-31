Генеалогический сервис MyHeritage анонсировал уход из России

Генеалогический сервис MyHeritage объявил об удалении аккаунтов российских пользователей с 1 февраля наступающего 2025 года. Их страницы будут удалены.

«Ваша учетная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 г.», — цитирует РИА Новости сообщение, разосланное российским пользователям.

До этого момента у россиян будет возможность экспортировать и сохранить свои данные, отмечается в уведомлении сервиса.

Решение об уходе MyHeritage обосновал «правилами, которые действуют на территории России», замечает газета «Коммерсантъ».

Создать новый аккаунт на российской версии сайта невозможно. Не имеет значения, к какому домену относится электронная почта и производится регистрация через сторонние сервисы или через форму напрямую, констатирует РБК.

Основанный в 2003 году израильский онлайн-сервис MyHeritage позволяет создавать семейные веб-сайты, составлять родословные древа, искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. Он насчитывает десятки миллионов пользователей по всему миру.

В январе 2022 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. В октябре 2023-го мировой суд по той же причине оштрафовал MyHeritage еще на 6 млн рублей.