Гендиректором компании ТАИФ стал Тимур Шигабутдинов

Тимур Шигабутдинов

Фото: rais.tatarstan.ru

На внеплановом заседании совета директоров АО «ТАИФ» в пятницу был избран генеральный директор, передал корреспондент «Татар-информа» с мероприятия. Члены совета директоров избрали генеральным директором АО «ТАИФ» Тимура Шигабутдинова.

«У Тимура хороший путь: поработал здесь (в ТАИФе – прим. Т-и), поработал и в большой компании СИБУР. Очень хорошие отзывы, Тимур. Я лично тебя достаточно хорошо знаю как надежного, крепкого, амбициозного, перспективного человека. Заверяю, что с нашей стороны эта кандидатура тоже полностью поддержана», – сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

На заседании также были рассмотрены ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности группы ТАИФ за 2024 год и основные задачи на 2025 год. В частности, компании группы перечислили в бюджетную систему 6,7 млрд рублей налогов и платежей, планы на текущий год – 9,1 млрд рублей.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов отметил, что компания на нефтеперерабатывающем производстве добилась выхода светлых нефтепродуктов на уровне 95%, хотя даже 80% считаются для НПЗ хорошим результатом. Он назвал уникальный проект создания комплекса глубокой переработки сложным, но подчеркнул, что компания довела его до готовности. «Я думаю, этот проект будет вызывать огромный интерес и у других нефтепереработчиков», – уверен он.

Также он отметил само здание бизнес-центра класса «А», где проходило заседание. «Это мирового уровня объект. Мы много офисов видели, но то, что вы сделали – очень солидно. Является украшением нашего города – и место расположения, и технологические решения, которые здесь реализованы», – сказал Раис РТ.

Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, он поблагодарил ТАИФ за участие в создании крупнейшего в России детского парка «Елмай» на берегу Казанки. «Это гордость нашей республики и гордость нашей столицы», – подчеркнул Минниханов.

«Ну и в целом я хочу сказать: несмотря на все сложности, связанные с ограничениями, специалисты группы способны реализовывать планы, решать намеченные задачи. Я заверяю, что мы со своей стороны тоже будем полностью поддерживать те направления, которые сегодня озвучены. Хотел бы поблагодарить вас, вашу команду и акционеров», – сказал Минниханов.

По его словам, перед компанией стоят очень амбициозные задачи, и руководство республики их поддерживает.

«Хочу заверить: мы в одной лодке. Ваше благополучие – это благополучие республики, наше благополучие – это тоже ваше благополучие. Не может быть ТАИФу хорошо, а республике плохо, или наоборот», – заключил Рустам Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

АО «ТАИФ» – головная компания многопрофильного холдинга, в котором работают более 20 компаний, относящихся к таким сферам, как нефтегазопереработка, реализация топлива, строительство, инвестиции, финансы. В группе трудятся более 10 тыс. человек. Компания «ТАИФ» была основана в августе 1995 года на базе Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань», образованного в сентябре 1990 года.

Тимур Альбертович Шигабутдинов родился в селе Нармонка Лаишевского района Татарской АССР в 1983 году. Окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина, юриспруденция (2005), Колумбийский университет, США, экономика и финансы (2007), Кембриджский университет, Великобритания, магистр, MBA (2010), Казанский федеральный университет, менеджмент организации (2013), Казанский национальный исследовательский технологический университет, химическая технология (2016).

В 2001–2005 годах работал директором ООО «ПРОТОН», в 2005–2008-м – референт генерального директора ОАО «Казаньоргсинтез», в 2008–2010-м – советник генерального директора ОАО «ТАИФ», в 2010–2012-м – заместитель генерального директора – директор по коммерции ОАО «ТАИФ-НК», в 2012–2016-м – заместитель генерального директора по коммерции ПАО «Казаньоргсинтез», в 2016–2021-м – заместитель генерального директора – коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 2021–2024 годах – член правления – управляющий директор дирекции синтетических каучуков ООО «СИБУР».

Мастер спорта международного класса по автоспорту. Член попечительского совета Российского футбольного союза; президент ФК «Нефтехимик»; президент СТК «ТАИФмоторспорт».