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Официальная хроника
5 декабря 2022  09:51

Гендиректором Центра информационных технологий Татарстана стал Альберт Халяпов

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Генеральным директором Центра информационных технологий Татарстана стал Альберт Халяпов, который прежде занимал пост первого заместителя руководителя. Об этом передает пресс-служба Минцифры РТ.

Альберт Айратович пришел в центр в 2020 году. В сферу его ответственности входил перевод всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

В период с 2011 по 2014 год он возглавлял отдел ОАО «Таттелеком», в 2016–2020 годах — МУП «Городское управление автомобильных дорог» в Альметьевске.

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