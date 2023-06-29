Гендиректором автозавода «Москвич» стал Ханс-Петер Мозер

Фото: телеграм-канал Московского автомобильного завода "Москвич"

Выходец из крупных международных и российских компаний Ханс-Петер Мозер стал гендиректором завода «Москвич». Об этом сообщается в телеграм-канале московского автопредприятия.

«Решением Совета директоров АО МАЗ "Москвич" Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее занимавший этот пост Дмитрий Пронин стал председателем Совета директоров.