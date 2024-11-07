Гендиректора Ralf Ringer будут судить за неуплату 588 млн налогов

Гендиректора российской обувной компании Ralf Ringer будут судить за неуплату 588 миллионов налогов.

Как сообщают РИА Новости, прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело на 50-летних генеральных директоров компаний «Ральф Рингер» и «Промснабпоставка».

Из обвиняют по статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Пособничество в уклонении от уплаты налогов».

Мужчины, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовали подконтрольную организацию «Промснабпоставка», чтобы включить в налоговые декларации липовые сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией.

В результате компания Ralf Ringer не уплатила налоги на добавленную стоимость за два года на сумму свыше 588 миллионов рублей.

Суд наложил арест на их деньги, находящиеся на расчетных счетах, недвижимое имущество, денежные средства фирмы и подконтрольных организаций на сумму недоимки.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд на рассмотрение.