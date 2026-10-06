Гендиректора парка «Патриот» и двоих его замов задержали по делу о взятке

Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев, а также двое его замов задержаны по делу о взятке, пишет ТАСС.

Васильев, возглавлявший парк с весны 2026 года, был задержан накануне. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения в виде ареста. Содействие военно-следственным органам оказывает Министерство обороны РФ.

Первого заместителя гендиректора парка Сергея Федосова и замдиректора парка по эксплуатации Алексея Павлюкова также задержали и уже поместили под стражу. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и получении крупной взятки соответственно.

Также под домашний арест направлен Евгений Мариев. По данным РБК, он является гендиректором компании «Гермес» и проходит по делу взяткодателем.