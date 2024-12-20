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Гендиректора Корпорации развития Курской области задержали за растрату бюджетных средств
Генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина задержали за растрату бюджетных средств на сумму 173 миллиона рублей.
Как сообщает ТАСС, на Лукина возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Ранее по этому делу в СИЗО был отправлен его заместитель Игорь Грабин.
По версии следствия, в прошлом году Грабин заключил договор и оплатил работы по возведению фортификационных сооружений в приграничье Курской области. При этом работы были ранее оплачены и выполнены другой фирмой.
Следствие считает, что руководитель корпорации давал Грабину незаконные распоряжения, что «повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области, возведения и технического прикрытия опорных пунктов на территории Курской области, а также тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба».
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