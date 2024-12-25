Гендиректора и главу фермерского хозяйства задержали после гибели 6 рабочих на пожаре

В Татарстане генерального директора компании «Мир», а также главу фермерского хозяйства обвиняют по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент они задержаны.

По версии следствия, в прошлом году глава КФХ арендовала у компании «Мир» нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района РТ для проживания в нем работников фермы.

При этом гендиректор должен был обеспечить его нормальную эксплуатацию, а глава КФХ соблюдение правил пожарной безопасности. Однако ничего этого сделано не было.

Как рассказали в СУ СКР по РТ, на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.

«Татар-информ» рассказывал, что в результате произошедшего в здании пожара погибли шесть рабочих из 39 находившихся в помещении человек.