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Гендиректора и главу фермерского хозяйства задержали после гибели 6 рабочих на пожаре
В Татарстане генерального директора компании «Мир», а также главу фермерского хозяйства обвиняют по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент они задержаны.
По версии следствия, в прошлом году глава КФХ арендовала у компании «Мир» нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района РТ для проживания в нем работников фермы.
При этом гендиректор должен был обеспечить его нормальную эксплуатацию, а глава КФХ соблюдение правил пожарной безопасности. Однако ничего этого сделано не было.
Как рассказали в СУ СКР по РТ, на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.
«Татар-информ» рассказывал, что в результате произошедшего в здании пожара погибли шесть рабочих из 39 находившихся в помещении человек.
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