Гендиректора Башкирских электросетей подозревают в получении крупной взятки

Уфимский районный суд заключил под стражу на два месяца гендиректора АО «Башкирские электрические сети», депутата Совета городского округа Агидель Павла Багаева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: © Уфимский районный суд Республики Башкортостан

По версии следствия, Багаев получил взятку в особо крупном размере за оказание содействия при заключении контрактов на покупку движимого имущества с недостроенной Атомной электростанции в городе Агидель.

«Требования п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в отношении Багаева как депутата местного органа самоуправления и особый порядок производства по уголовному делу органами предварительного следствия соблюдены. Постановление суда не вступило в законную силу», – указали в пресс-службе.