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Гендиректора Башкирских электросетей подозревают в получении крупной взятки
Уфимский районный суд заключил под стражу на два месяца гендиректора АО «Башкирские электрические сети», депутата Совета городского округа Агидель Павла Багаева. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, Багаев получил взятку в особо крупном размере за оказание содействия при заключении контрактов на покупку движимого имущества с недостроенной Атомной электростанции в городе Агидель.
«Требования п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ в отношении Багаева как депутата местного органа самоуправления и особый порядок производства по уголовному делу органами предварительного следствия соблюдены. Постановление суда не вступило в законную силу», – указали в пресс-службе.
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