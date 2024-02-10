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Гендиректор «ЮВТ Аэро»: Качество деталей для ремонта зарубежных самолетов в РФ снизилось
После ввода западных санкций российские авиакомпании столкнулись с трудностями при ремонте и техобслуживании самолетов иностранного производства. Так, иногда им приходится работать с непроверенными поставщиками и закупать детали более низкого качества и уровня, заявил в интервью «Татарстан-24» гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.
Однако, подчеркнул он, это все же «исключительные случаи». Так, в парке «ЮВТ Аэро» сейчас семь канадских воздушных судов марки CRJ- 200, фирма Bombardier и один самолет Challenger 604 тоже от фирмы Bombardier. Их сервисное обслуживание, несмотря на санкции, проводится на должном уровне, с соблюдением всех нормативов.
«Что касается поставок запасных частей, в первое время было очень тяжело. Да и сейчас не просто, но нашли выходы. Мы находим запасные части и другие вещи, которые помогают нам поддерживать самолетный парк в исправном состоянии», — заметил Трубаев и напомнил, что российские специалисты уже давно — еще до массовых ограничений — освоили виды техобслуживания и даже капремонта таких судов.
«Я не могу назвать общую статистику, но по нашей компании, допустим, по прошлому году у нас на одно происшествие произошло больше», — добавил он.
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