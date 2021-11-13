Гендиректор «Водоканала»: Мне никто не верит, но я пью воду из-под крана

Водопроводная вода в Казани соответствует всем правилам ГОСТ, проходя несколько стадий очистки и обеззараживания. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» рассказал гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

По словам собеседника, он сам пьет воду из-под крана, так как она ничем не хуже той, которую можно приобрести на полках магазинов.

«Мне никто не верит, но я пью из-под крана. Наша вода не выше категории очистки, которые продаются в магазинах. Наша вода по ГОСТу — питьевая вода, ее смело можно пить, то есть она нормальная, да, водопроводная, да, она из Волги, но она проходит несколько стадий очистки, несколько стадий обеззараживания. Вода у нас питьевая», — уточнил Егоров.