Политика 16 августа 2025 16:10

Гендиректор ВЦИОМ заявил, что Россия настроена на взаимное развитие с другими странами

Россия не стремится к доминированию в мире, а делает ставку на сотрудничество и взаимное развитие. Такое мнение высказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе панельной дискуссии на фестивале новых медиа, комментируя итоги переговоров лидеров двух стран на Аляске. Его слова приводит ТАСС.

Федоров отметил, что в современной международной политике Россия демонстрирует иной подход: ей нужен мир взаимодействия и равноправного развития, а не вертикальная система, в которой государства соперничают за право диктовать свою волю.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается ключевое отличие российской позиции от взглядов других стран, включая США, где элиты еще недавно активно использовали широкий спектр инструментов ради достижения собственных интересов.

По словам эксперта, прежде чем Москва и Вашингтон перейдут к обсуждению и решению ключевых вопросов, им предстоит создать атмосферу доверия и взаимопонимания.

