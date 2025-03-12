Гендиректор УАЗа Спирин рассказал о судьбе «Буханки» после 67 лет производства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гендиректор Ульяновского автозавода (УАЗ) Алексей Спирин заявил, что «Буханку» продолжат собирать на конвейере, хоть эта машина и выпускается уже 67 лет.

«На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — цитирует Спирина газета «Известия».

По словам руководителя завода, «Буханка» отличается уникальностью в плане своих возможностей на бездорожье. Кроме того, машину можно легко отремонтировать прямо в поле и недорого содержать в период эксплуатации.

Спирин также назвал «Буханку» машиной-спартанцем, которая в умелых руках станет и тружеником, и воином, и строителем, и врачом.

Еще он напомнил, что Ульяновский автозавод наградили орденом Трудового Красного Знамени как раз за разработку «Буханки».

Помимо этого, «Буханки» и внедорожники «Хантер», по его словам, за все время производства сильно изменили. Например, на «УАЗ-469» сначала ставили двигатель мощностью 70–80 л. с., а сейчас у них под капотом установлены «движки» мощностью 150 л. с.

Как добавил Спирин, эти машины остаются востребованными в сельском хозяйстве, нефте- и газодобыче, коммунальных и сервисных службах, особенно в отдаленных регионах России.