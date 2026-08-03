Гендиректор «Трактора» подтвердил предложение контракта Кузнецову

Фото: пресс-служба ХК СКА

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что клуб заинтересован в подписании 34-летнего нападающего Евгения Кузнецова и ждёт его решения. «Мы заинтересованы в подписании Кузнецова и уже провели несколько встреч. Он знает нашу заинтересованность, сейчас ждём его решения», — цитирует Савина «РБ Спорт».

По его словам, переговоры ведутся напрямую с игроком, без посредников. Условия контракта и роль в команде согласованы с генменеджером Алексеем Волковым и главным тренером. «Он сам проявил большое желание вернуться в "Трактор"», — добавил Савин.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кузнецову со стороны «Сибири», однако Савин отметил, что из клубов, претендующих на высокие места, предложение ему сделал только «Трактор». Детали контракта не раскрываются. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.