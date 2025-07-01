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На главную ТИ-Спорт 1 июля 2025 19:53

Гендиректор «Торпедо» рассказал, что клуб ожидают серьезные усиления летом

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Гендиректор «Торпедо» рассказал, что клуб ожидают серьезные усиления летом
Фото: социальные сети ФК "Торпедо"

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев высказался о планах своей команды на текущее лето.

«Будут ли приобретения под РПЛ? Конечно. У нас ожидается большой трансферный поток. Буквально на карандаше несколько очень хороших приобретений. Думаю, в ближайшее время все о них узнают», – сказал Синяев «Чемпионату».

Напомним, «Торпедо» финишировало вторым в таблице Первой лиги сезона 2024/25. Тем самым «автозаводцы» вышли в РПЛ напрямую. Также Премьер-лигу пополнили «Балтика» и «Сочи». Покинули же высший дивизион «Факел» и «Оренбург».

#торпедо #спорт #футбол #премьер-лига #первая лига
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