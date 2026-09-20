Гендиректор ТНВ Ильшат Аминов проголосовал на выборах в Госдуму

Скриншот видео телеканала ТНВ

Генеральный директор телеканала ТНВ Ильшат Аминов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва.

Он отметил роль Татарстана как одного из опорных регионов России и напомнил о реализованных в республике проектах, в том числе программах по ликвидации ветхого жилья, газификации и благоустройству дворов.

«Вы знаете, я проголосовал за родную республику, и здесь нет никакого противоречия: Татарстан – это опорный регион Российской Федерации», – сказал Ильшат Аминов.

По его словам, депутат от Татарстана должен соответствовать уровню, который задает республика. Аминов выразил надежду, что получившие мандат доверия депутаты будут работать на развитие Татарстана и России.

«И сегодня, я считаю, быть депутатом от Татарстана – это и почетно, и ответственно, потому, что надо соответствовать тому уровню, который задает Татарстан», – отметил гендиректор ТНВ.

Аминов также призвал избирателей прийти на участки и принять участие в голосовании.

«Я призываю всех наших избирателей, конечно же, прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее Татарстана, будущее России, будущее наших детей и внуков», – сказал он.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.