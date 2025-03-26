Гендиректор ТНВ: Ифтар – не место, где можно тешить свое эго и выставлять богатые одежды

В эфире программы «7 дней» генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов высказался против проведения платных, тематических и развлекательных ифтаров, напоминающих модные вечеринки, сообщает «ТНВ».

По мнению Аминова, ифтар изначально задуман как форма поклонения Аллаху, где верующие должны сохранять искренность и не допускать корыстных или мирских целей.

Аминов отметил, что введение дресс-кода и организация показов мод в рамках ифтаров превращают священное действо в банальную вечеринку, где акцент делается не на духовном общении, а на демонстрации внешнего вида и статуса.

«Ифтар – не место, где можно тешить свое эго и демонстрировать богатые одежды», – подчеркнул он.

Также Аминов добавил, что нынешняя тенденция превращать ифтары в модное и платное мероприятие ведет к утрате их подлинного смысла как богоугодного, благотворительного и гуманистического действа. Несмотря на то, что Аминов не считает себя глубоко религиозным человеком, он убежден, что подобная практика противоречит изначальному духу ифтара.

«Последнее слово, безусловно, за нашими духовными лидерами», – заключил он.